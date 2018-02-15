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Певица Слава выступила в Липецке для влюблённых

Вчера, 23:15

Певица Слава дала концерт в Липецке для влюблённых. В нескольких социальных сетях возникает множество положительных отзывов преданных поклонников известной российской исполнительницы.

Фанаты оценили яркое выступление Славы и получили массу удовольствия от наслаждения талантом любимой певицы 14 февраля. Кроме того, они отметили, что не знали о новых композициях, которые исполнила известная певица, а это не могло не порадовать. Тем не менее, в сети интернет пишут, что не меньше им понравилось слушать и старые любимые хиты Славы, исполненные в стенах Дома культуры и народного творчества. Большинство поклонников остались довольны концертом, так как там звучали песни, посвящённые любви. Естественно, что это отражало праздничную атмосферу Дня влюблённых.


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