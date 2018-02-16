Анна Семенович вышла в прозрачной юбке на сцену Кремля

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Вчера в Кремле состоялся концерт приуроченный дню всех влюбленных. Среди звезд присутствовали: Глюкоза, Елена Темникова, Анна Семенович, Кристина Орбакайте, Ольга Бузова и другие. Анна Семенович вышла в прозрачной юбке на сцену.

День всех влюбленных отметили звезды концертом в Кремле. Так, фотоотчет мероприятия попал в прессу. Известно, что общественность удивила Анна Семенович, которая предстала перед поклонниками в прозрачной длинной черной юбке в пол с горизонтальными широкими полосами. Подчеркнул образ довольно скрытый верх который буквально обтянул роскошную грудь Анны.

Отличилась нарядом и Кристина Орбакайте, которая явилась на торжество в наряде по типу БДСМ-костюма. Исполнением фирменного приседа привлекла внимание известная певица Ольга Бузова, которая презентовала клип и новую песню «Wi-Fi» на концерте всех влюбленных. В этот вечер перед гостями также выступили Бьянка, финалисты «Новой Фабрики звезд» и многие другие.