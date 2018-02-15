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Петр Федоров встречается с моделью Анной Соколовой

Сегодня, 15:24

Стало известно, что Петр Федоров встречается с моделью Анной Соколовой. Актер опубликовал в своем аккаунте в Instagram совместное фото с девушкой.

 Напомним, что Анна является участницей телешоу «Топ-модель по-русски». Ранее о романе ничего не было известно, хотя многие поклонники думали о связи между молодыми людьми.

Вчера, в день Святого Валентина, праздника всех влюбленных, лента Instagram пестрила от фотографий счастливых парочек. Многие российские звезды опубликовали поздравления на своих страничках. Поклонников поздравили Нюша, Валерия, Елена Летучая и многие другие телезвезды.

Но самым неожиданным событием для пользователей соцсети была публикация Петра Федорова, на которой он запечатлен со своей возлюбленной Анной Соколовой. Актер наконец-то подтвердил слухи о романе. Он не отметил возлюбленную на фотографии, но проницательные поклонники тут же выяснили личность девушки и сразу же обнаружили в профиле Соколовой похожую фотографию. Судя по фотографиям, пара находится на Шри-Ланке.

Кстати, Анна - вторая девушка-модель Федорова. Раньше он встречался с Анастасией Ивановой, с которой был вместе почти 14 лет.


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