Алексей Учитель и Юлия Пересильд рассказали о способностях дочерей

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Известные звезды поделились новостями личной жизни. Пара Алексея Учителя и Юлии Пересильд рассказала о способностях дочерей. Интервью публикует издание «Стархит» Андрея Малахова.

Журнал о светской жизни «Стархит» опубликовал обширное интервью о семье Алексея Учителя и Юлии Пересильд. Звезды рассказали, что больше не будут скрывать наличие двух общих детей: Ани и Маши. Также стало известно, что воспитанием девочек в основном занимается Юлия, которая развивает способности детей. Так, старшая девочка увлечена танцевальными соревнованиями. Младшая же пошла по стопам отца, и проводит максимально много времени на теннисном корте, тренируясь в исполнении бросков.

Режиссер Учитель уверяет, что занятия с детьми для него нелегкое испытание, поскольку последнее времяпрепровождение с Аней сказались на потере нескольких килограмм.

«Просто с маленьким ребенком приходится быть активным», – прокомментировал ситуацию Алексей Учитель.

Также звездная пара заявила, что использует все свои ресурсы, для дальнейшего развития девочек, исходя из их талантов и желаний.