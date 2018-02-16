VistaNews.ru


Алексей Учитель и Юлия Пересильд рассказали о способностях дочерей

Сегодня, 02:15

Известные звезды поделились новостями личной жизни. Пара Алексея Учителя и Юлии Пересильд рассказала о способностях дочерей. Интервью публикует издание «Стархит» Андрея Малахова.

 Журнал о светской жизни «Стархит» опубликовал обширное интервью о семье Алексея Учителя и Юлии Пересильд. Звезды рассказали, что больше не будут скрывать наличие двух общих детей: Ани и Маши. Также стало известно, что воспитанием девочек в основном занимается Юлия, которая развивает способности детей. Так, старшая девочка увлечена танцевальными соревнованиями. Младшая же пошла по стопам отца, и проводит максимально много времени на теннисном корте, тренируясь в исполнении бросков.

Режиссер Учитель уверяет, что занятия с детьми для него нелегкое испытание, поскольку последнее времяпрепровождение с Аней сказались на потере нескольких килограмм.

«Просто с маленьким ребенком приходится быть активным», – прокомментировал ситуацию Алексей Учитель.

Также звездная пара заявила, что использует все свои ресурсы, для дальнейшего развития девочек, исходя из их талантов и желаний.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.