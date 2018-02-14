Фото Гуфа с Топурией "разнесло" сомнения об их романе

Вчера, 21:54

Популярный Гуф вместе с Кэти Топурией опубликовали первое общее фото в интернете. Таким образом, мифы обозревателей об их романе были окончательно развеяны, молодые люди действительно «крутят» любовь.

Рэпер Гуф и Кэти Топурия завели романтические отношения. Это стало определенно ясно после некоторых публикаций в Сети, которые не оставили шансов у обозревателей для сомнений. Ранее было сообщение в СМИ, что в прошлом году Кэти рассталась окончательно со своим супругом. Поклонники поговаривали о новом романе Топурии, но эти разговоры не имели официальной основы.

В настоящее время, рэпер Гуф и Топурия вместе. Это видно на каждом фотоснимке. Недавно влюбленные провели незабываемые дни в Таиланде, но в Москве из аэропорта вышли порознь. Вероятно, звезды шоу-бизнеса не хотели раньше времени афишировать свои новые отношения.