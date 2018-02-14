Вчера, 19:57

Во время шоу «Прямой эфир» с Малаховым выяснилось, что итоги ДНК-теста Тимура Еремеева оказались не правдивыми. Дело в том, что само исследование специалисты провели не верно.

Карина Мишулина хочет все-таки выяснить, каким образом Тимур Еремеев смог доказать своё родство с её знаменитым отцом. Во время шоу «Прямой эфир» актриса заявила, что в Швеции проведут повторный ДНК-тест.

Сам Тимур Еремеев и его мать отыскали костюм Карлсона, хозяином которого был Спартак Мишулин. По их словам, на нём был биоматериал артиста, поэтому его и отдали в лабораторию. Однако многие гости телешоу были уверены, что молодой актёр говорит неправду.

По словам специалистов, исследование ДНК – это очень сложный процесс. Разрушается оно всего за 12 лет, а если речь идёт о биоматериале, таких, как пот, то они и вовсе имеют очень малый срок идентификации.

Вдова Спартака Мишулина утверждает, что заявления Тимура Еремеева – это ложь. Она бы точно знала, если у её мужа есть любовница. Вообще вся эта история подкосила Валентину Константиновну, она стала хуже выглядеть и жаловаться на здоровье.