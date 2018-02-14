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Муж Ксении Бородиной подарил 2-летней дочери серёжки с бриллиантами

Вчера, 19:25

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров подарил маленькой дочери Теоне серёжки с бриллиантами. Девочке на данный момент 2 года, что возмутило подписчиков.

Бородина вышла замуж за дагестанского бизнесмена в 2015 году. 22 декабря 2015 года у пары родилась дочь Теона. На своей странице в Instagram Курбан Омаров акцентировал внимание на том, что подарил дочери серёжки с бриллиантами. «Первые серёжки с бриллиантами Теоны… пока не совсем понимает всей ценности подарка, но решил запечатлеть этот момент», - написал Омаров.

Поклонники были шокированы, что двухлетний ребёнок уже получает такие дорогостоящие подарки. «Ну как можно дарить детям в таком возрасте бриллианты», - возмутилась одна из подписчиц. Многие поддержали её, называя такой поступок мужа Бородиной необдуманным. Сам же бизнесмен никак не прокомментировал то, что двухлетняя дочь получила драгоценности в День влюблённых.


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