Вчера, 19:33

Знаменитый певец Дима Билан рассказал о «звёздочке» российского шоу-бизнеса. Такой он назвал Ярославу Дегтяреву, отметив, что девочка в свои годы очень трудолюбива и талантлива.

«Все успевает эта девчонка – учиться, книжки читать, петь и даже в кино сниматься», - подчеркнул Дима Билан, упомянув в первую очередь фильм «Жги» режиссёра Кирилла Плетнёва, премьера которого состоялась в прошлом году. Сам певец там также появился в одном из эпизодов вместе с Ольгой Бузовой. Также артист рассказал, что у него в целом очень хорошо прошёл день, поскольку удалось «помузицировать» с Ольгой Кляйн и Маргаритой Позоян, и пожелал добра своим поклонникам.

Интернет-пользователи похвалили стремление Димы Билана поддерживать молодые таланты, вроде Ярославы Дегтяревой, отметив, что он наверняка и отцом станет хорошим в таком случае. Некоторые из них также вспомнили и фильм «Жги», заявив, что картина хорошая, но жаль, что их кумир там появился только практически мельком, как сообщает VistaNews.