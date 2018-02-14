Иосиф Пригожин анонсировал новый клип Валерии на песню «Ничего личного»

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Иосиф Пригожин в Instagram анонсировал новый клип Валерии на песню «Ничего личного» 2016 года. Режиссёром ролика стал Егор Кончаловский.

По словам Иосифа Пригожина, скоро состоится премьера клипа, однако точную дату он не назвал. Судя по указанному отрывку, главной героиней ролика станет некая бизнес-леди, которую и сыграет Валерия. Поклонников несколько покоробило, что в ролике мелькнула также реклама одной из торговых марок бытовой техники, выступающей спонсором клипа, судя по подписи к записи.

Некоторые интернет-пользователи поинтересовались, действительно ли это будет видео на песню «Ничего личного» или своеобразная творческая реклама. Впрочем, большинство порадовались за выход нового клипа, отметив, что с нетерпением этого ждут, как сообщает VistaNews.