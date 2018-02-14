Райсман: Времена, когда женщин заставляли стыдиться их тела, закончились

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Александра Райсман, ранее трижды завоёвывавшее олимпийское золото в спортивной гимнастике сообщила, что времена, когда женщин заставляли стыдиться их тела, закончились. К этому сообщению в Сети она прикрепила снимок со своей обнажённой фотосессии.

Райсман проинформировала подписчиц о собственном мнении по данному вопросу. Она полагает, женщинам не нужно скромничать, опасаясь, что их не будут уважать. Она призвала всех представительниц прекрасного пола «проживать собственную жизнь».

Главное, считает она, чтобы у всех было комфортное самочувствие при самовыражении таком.

Она сообщила, что женщина имеет полное право быть умной, властной, сексуальной, сильной, яростной и носить одежду, которая для неё наиболее комфортна.

Затем Райсман отметила, что времена, когда женщин обучали стыдиться того, как выглядит её тело, закончились. Лично она считает своё очень красивым.

Она призвала всех женщин ощутить чувство гордости за то, кем они есть. И внутри, и снаружи.