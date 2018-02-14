«Голый блогер» Джесса О'Брайен рассказала, как побороть алкогольную зависимость

Сегодня, 17:01

28-летний блогер из Австралии Джесса О'Брайен, известная тем, что постоянно публикует «голые» снимки, рассказала, как побороть алкоголь. По словам интернет-знаменитости, у неё была зависимость от текилы два года назад, но ей помогли активные виды хобби, прогулки, йога, а также смена круга общения.

По словам «голого блогера», в прошлом для неё было нормой употреблять минимум одну бутылку алкоголя за раз, особенно по выходным. Джесса О'Брайен отметила, что долго даже не видела в таком проблемы, считая постоянное распитие тем, что обязательно необходимо. Воскресенье всегда проходило в похмельном тумане. Однако неожиданно «голый блогер» увлеклась альпинизмом, и после 7 месяцев походов в горы поняла, что нужно остановиться с употреблением алкоголя, как сообщает VistaNews.

Ей удалось это сделать в 2016 году, хотя и было трудно сдерживаться, когда другие выпивали. Теперь «голый блогер» отпраздновала двухлетие со дня, когда она не пьёт. Интернет-знаменитость призвала также задуматься о том, насколько низко иметь алкогольную зависимость, и как негативно это влияет на отношения между людьми.