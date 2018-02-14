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Бейонсе шокировала публику наращёнными африканскими косичками до ног

Сегодня, 16:55

Пользователи Сети стали активно комментировать новую прическу популярной поп-исполнительницы Бейонсе. Дело в том, что знаменитость нарастила себе африканские косички невероятной длины.

Новая прическа Бейонсе почти такая же длинная, как и сама Бейонсе, шутят пользователи Сети. Стоит напомнить, что певица очень любит носить различные парики. К примеру, в конце декабря Бейонсе выступала на сцене с короткой стрижкой, а в январе на премии «Грэмми» блистала с густыми локонами. На этот раз певица решила нарастить себе африканские косички, которые достают девушке до ног.

В таком непривычном образе певицу сфотографировали папарацци, когда она вместе с супругом рэпером Джей-Зи покидала ресторан в Майами. Возможно, певица позаимствовала такой образ у своей подруги Серены Уильямс.


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