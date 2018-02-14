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В Сети раскритиковали Настасью Самбурскую за обвисший живот

Сегодня, 16:44

Настасья Самбурская всегда выделялась спортивным телосложением. Теперь же подписчики Самбурской, наоборот, обвиняют её в том, что она расслабилась. На одном из последних снимков они не разглядели мышц на животе актрисы.

Настасья Самбурская опубликовала в своем микроблоге очередные фотоснимки, которые подверглись критике интернет-пользователей. Подписчики скандальной артистки остались недовольны её фигурой и лишним весом.

«А где пресс?», «Мне кажется, что раньше живот был более рельефным», «Животик сдувается», «Подкачать бы мышцы тебе, Настасья!», «А жирок-то растет!», «Беременная что-ли», - заявили в комментариях подписчики Настасьи Самбурской в Instagram.


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