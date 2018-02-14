Жену Сергея Шнурова сравнили с Ольгой Бузовой

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров по случаю Дня Влюблённых выставил в Instagram фотографию со своей женой Матильдой. По мнению поклонников, эта женщина – точная копия исполнительницы Ольги Бузовой, как сообщает VladTime.

На фотографии Шнуров с Матильдой изображали персонажей «Матрицы» - Тринити и Нео. Однако супруга артиста также «вооружилась» бутылкой вина, якобы замахиваясь на возлюбленного. Интернет-пользователи заявили, что такой образ Матильды делает её очень похожей на исполнительницу Ольгу Бузову.

Некоторые даже заявили, что, вероятно, именно Шнуров является настоящим кавалером поп-певицы. Очень похожи причёска, череп, украшения и телосложение. Шнуров на такие замечания никак не ответил. С Матильдой он вместе не один год, и это одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Однако известно, что лидер «Ленинграда» был одним из немногих артистов, кто поддерживал Ольгу Бузову, а не критиковал её творчество.