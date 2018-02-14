Жена Караченцова рассказала об аварии и здоровье ее мужа

Сегодня, 17:09

В студии программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" главной героиней стала Людмила Поргина, жена актера Николая Караченцова, которая рассказала о страшной аварии мужа, после которой тот стал похож на труп.

Женщина рассказала, что всю свою жизнь готова посвятить мужу, которого очень любит, считая его гениальным актером. Она готова сделать все для него, и одно время очень боялась, что вместе с общим сыном они ему надоели.

В феврале 2005 года, в тот же день, когда умерла мама артистки, в страшное ДТП попал и Николай Караченцов. Поргина рассказала, что после аварии она обняла его, и попросила, чтобы мужчина не бросал ее. Актриса понимала, как тяжело и плохо было ее мужу, очень много плакала, а потом подошла, поцеловала, и сказала, что он все равно будет жить, она готова сама носить его на руках, как делал раньше он. Людмила и не думала опускать руки, она всячески старалась привлечь внимание мужа. Приходила к нему, садилась рядом, и спрашивала, как ему нравится ее новая прическа. При этом, перед собой видела труп.

Ради любимого Людмила Поргина ушла от своего второго супруга, и на протяжении 2 лет ждала предложения от Караченцова.

В феврале этого года, супруги попали в еще одну автомобильную аварию. Тогда в больнице мужчине диагностировали неоперабельный рак легких. Он прошел уже 4 курса химиотерапии, после чего его состояние улучшилось.