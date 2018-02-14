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Голую модель Кейт Аптон смыло волной со скалы

Сегодня, 16:12

В Сети появилось виде, как голую модель Кейт Аптон смыло волной со скалы. Случилось это во время очередной эротической фотосессии в Арубе.

 Ролик с происходящим попал в Instagram, в подписи к ролику отмечается, что фотосессия была для журнала Sports iIIustrated. Девушка позировала своему фотографу в живописном месте на берегу Карибского моря, стоя на небольшой скале.

 В своём интервью Кейт Аптон рассказала, что ей волна не показалась слишком опасной и большой, однако она разбилась об скалу и смыла модель. Девушка признаётся, что ей очень понравилась идея для съёмки, но когда она залезла на скалу и глянула вниз, то сразу поняла, что всё закончится плохо.

 Удар волны был настолько сильным, что Кейт отбросило в воду. Кроме волны, падению ещё поспособствовала слишком тяжёлая юбка.

Стоит отметить, что травм модель не получила. Она поднялась с помощью ассистентов, залезла снова на скалу и продолжила фотографироваться.


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