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В Сети появилось виде, как голую модель Кейт Аптон смыло волной со скалы. Случилось это во время очередной эротической фотосессии в Арубе.

Ролик с происходящим попал в Instagram, в подписи к ролику отмечается, что фотосессия была для журнала Sports iIIustrated. Девушка позировала своему фотографу в живописном месте на берегу Карибского моря, стоя на небольшой скале.

В своём интервью Кейт Аптон рассказала, что ей волна не показалась слишком опасной и большой, однако она разбилась об скалу и смыла модель. Девушка признаётся, что ей очень понравилась идея для съёмки, но когда она залезла на скалу и глянула вниз, то сразу поняла, что всё закончится плохо.

Удар волны был настолько сильным, что Кейт отбросило в воду. Кроме волны, падению ещё поспособствовала слишком тяжёлая юбка.

Стоит отметить, что травм модель не получила. Она поднялась с помощью ассистентов, залезла снова на скалу и продолжила фотографироваться.