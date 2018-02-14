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Витас поздравил своих фанатов с Днём влюблённых "интимкой"

Сегодня, 16:56

Популярный российский певец Витас решил поздравить своих фанатов и подписчиков с Днём всех влюблённых интимным фото. Мужчина разместил на своей официальной странице в Instagram снимок, на котором он запечатлён в одном нижнем белье, лёжа на своём диване.

 Своё «эротическое» фото Витас подписал предложением «присесть». Поклонники известного певца оценили юмор и поздравили его в ответ.

 Хотя стоит отметить, что нашлись люди, которых такой поступок артиста разочаровал. Однако в своём большинстве люди сошлись во мнении, что моралисты должны отписаться от Витаса и больше не писать свои комментарии.


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