Витас поздравил своих фанатов с Днём влюблённых "интимкой"

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Популярный российский певец Витас решил поздравить своих фанатов и подписчиков с Днём всех влюблённых интимным фото. Мужчина разместил на своей официальной странице в Instagram снимок, на котором он запечатлён в одном нижнем белье, лёжа на своём диване.

Своё «эротическое» фото Витас подписал предложением «присесть». Поклонники известного певца оценили юмор и поздравили его в ответ.

Хотя стоит отметить, что нашлись люди, которых такой поступок артиста разочаровал. Однако в своём большинстве люди сошлись во мнении, что моралисты должны отписаться от Витаса и больше не писать свои комментарии.