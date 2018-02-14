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Пошлые танцы и красивый преступник: Состоялась презентация клипа Ольги Бузовой «WiFi»

Сегодня, 14:40

Ольга Бузова в День всех влюбленных презентовала свой долгожданный клип на песню «WiFi». Пользователи Сети уже успели посмотреть видеоролик и заявили, что это самый пошлый среди всех клипов Бузовой.

Известная певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова 14 февраля представила свой клип «WiFi» на радость поклонников. «Я влюблена в этот клип! Мы очень долго к нему готовились....Он другой, совсем не похожий на то, что я делала раньше, признаюсь...я нервничаю, не спали всю ночь», - сообщила сама Бузова.

При этом пользователи Сети посчитали видеоролик слишком пошлым за откровенные танцы. Более того, клип не спас даже звезда Интернета Джереми Микс, который прославился благодаря своей необычной внешности.


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