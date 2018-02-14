Фанаты назвали Дженнифер Лопес леопардовой колбасой

Сегодня, 15:19

Фанаты певицы Дженнифер Лопес назвали ее леопардовой колбасой. Причиной тому стал неудачно подобранный костюм, в котором звезда вышла на сцену в Миннеаполисе.

48-летняя Дженнифер Лопес давно радует публику, но она неоднократно становится персоной номер один в рамках сплетен, интриг и обсуждений. Публика любит «мыть кости» этой успешной и самодостаточной личности и делает это с серьезным подходом.

В этот раз Дженнифер Лопес не угадала с костюмом, как считают ее поклонники. Звезда эстрады вышла на концерте в Миннеаполисе в леопардовом обтягивающем наряде в фасоне аля-супергероя. Образ дополнила такая же странная шапочка. Фанаты быстро среагировали на промах своего кумира и обозвали ее леопардовой колбасой.

Действительно, этот костюм не очень подходит под пышные формы Лопес, но сравнение с мясным деликатесом переходит все рамки.