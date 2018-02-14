Гражданская жена Олега Яковлева борется за наследство

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Александра Куцевол, гражданская жена скончавшегося музыканта и участника группы «Иванушки International» Олега Яковлева, вступила в борьбу за наследство. Оказалось, что они заключили с артистом официальный брак ещё 5 лет назад. До этого считалось, что единственными наследниками является племянница Татьяна и двое внучатых племянников Марк и Гарик.

В различных информационных изданиях стала появляться информация о том, что имущество покойного Олега Яковлева будет передано его родственникам и близким. Однако недавно гражданская супруга музыканта Александра Куцевол предоставила документы, которые подтверждают, что она является официальной супругой артиста. Получается, что теперь она является единственной близкой родственницей Яковлева.

Александра утверждает, что она пять лет назад тайно расписалась с Олегом во время путешествия в Сербию. Коллеги певца полагают, что такое вполне могло быть. Яковлев мог никому и не рассказать о свадьбе, потому что он всегда был очень скрытым парнем. Об этом недавно заявил Андрей Григорьев-Аполонов.

По подсчётам, Яковлев после смерти оставил многомиллионное состояние. Только одна его квартира, в которой живёт сейчас Александра, стоит порядка 50 миллионов рублей.