Подруга Батрутдинова рассказала о его отношениях с Бузовой

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Ольга Стрельцова, подруга Тимура Батрутдинова из Comedy Club, рассказала о его отношениях с Ольгой Бузовой. Девушка считает, что парочка испытывает искренние чувства.

По словам Ольги Стрельцовой, Тимур Батрутдинов всегда любил девушек, которые младше его. Такая ситуация наблюдается и с Ольгой Бузовой, ведь артисту уже сорок лет. Одноклассница юмориста уверена, что парочка испытывает искренние чувства и они очень очарованы друг другом. Стрельцова опасается, чтобы теледива не была такой истеричной в жизни, какой кажется на экране и тогда у них с Тимуром все будет хорошо.

Сейчас в социальных сетях Ольга Бузова и Батрутдинов выкладывают весьма подозрительные фотографии, на которых они предстают как влюбленная парочка. Знаменитости вместе отдыхали в Таиланде и, судя по кадрам, их романтические отношения находятся на пике страсти и обожания.