Началова сообщила о моральном надругательстве над ней семерых полицейских

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Артистка России Юлия Началова сообщила СМИ о том, что стала объектом надругательства семерых мужчин в полицейской форме. Они окружили автомобиль звезды ночью между лесом и стройкой и требовали невозможное.

На встрече с представителем СМИ Юлия Началова сообщила, что не так давно пострадала от вымогательств семерых мужчин в форме полицейских. Они окружили ее автомобиль на безлюдном участке дороги. Женщина думала, что это действительно сотрудники полиции и остановилась по требованию.

Когда все семеро подошли к Юлии, девушка поняла, что фактически тут что-то не так. Ее обвинили в вождении в нетрезвом состоянии и потребовали дышать в использованный прибор, от чего она отказалась из-за нестерильности. Началовой предложили поехать в спецавто на медосвидетельствование, но она также не приняла приглашение. Актриса мотивировала тем, что испугалась, так как мужчин было семеро, а место безлюдное с лесом и стройкой.