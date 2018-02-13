Мария Куликова влюбилась в нового избранника

Вчера, 20:12

Знаменитая киноактриса Мария Куликова сообщила о том, что влюбилась. Женщина до этого момента не пускала фанатов в подробности своей личной жизни за кулисами, но теперь это ушло в прошлое и звезда открыла тайну нового романа.

Зрители и любители мелодрам знают прекрасно Марию Куликову и всех ее персонажей. В основном это положительные герои, так как и сама актриса воодушевляет добро и отзывчивость. Недавно стало известно о том, что Мария снова обрела свою любовь. И сама женщина не скрывает этого. Она в диалоге со СМИ сообщила, что влюбилась в прекрасного человека, присутствовавшего в ее жизни много лет. Личность Куликовой притягивает уже к себе не один год внимание фанатов и обозревателей Сети.

Актриса красива и эффектна, как в жизни, так и в ролях. Она рассказала, что новая ее любовь перевернула быт. Ранее Мария привыкла жить по одному типу, не отвлекаясь от домашнего быта и работы. Тем более, что прежние отношения ее с парнем-аферистом не принесли удачи.