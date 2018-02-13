Елена Ваенга с мужем попала в больницу накануне отпуска

Вчера, 19:42

Популярная эстрадная певица Елена Ваенга угодила в больницу накануне своего отпуска. Компанию ей составил супруг Роман Садырбаев, который также оказался на больничной койке.

О госпитализации знаменитости поклонники узнали после того, как муж Елены опубликовал в своём аккаунте в Instagram пост, из которого следует, что певица находится под капельницей. Садырбаев иронично прокомментировал данный инцидент, заявив, что попали они с женой в больницу, «не изменяя традициям». Он также добавил, что они скоро «отдохнут» и снова вернутся к работе, намекая, что долгожданный отпуск на море для пары отменяется.

Ранее Елена Ваенга в своём Instagram заявила о намерении сбросить 20 лишних килограммов и завести ребёнка. Певица не скрывает, что хочет родить дочь, но признаётся, что сама считает свои планы чрезмерно «наглыми».