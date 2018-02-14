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Рыбка высмеяла Собчак, попытавшуюся дать ей наставления

Сегодня, 06:30

Настя Рыбка высмеяла Ксению Собчак, попытавшуюся давать ей наставления. Кандидатка в будущие президенты решила вразумить «эскортницу», чтобы та прекратила обслуживать похоть олигархов и политиков, погрязших в коррупции.

 Собчак сообщила в блоге своё мнение по поводу ролика, размещённого Навальным. Она полагает, что коррупцию необходимо искоренять с помощью российских судов, а не поощрять её там. Телеведущая выразила надежду, что Роскомнадзор снимет запрет на трансляцию этого и других подобных видео в Сети.

Далее она порассуждала в своём аккаунте о Насте Рыбке. Девушка-студентка является уроженкой Бобруйска и сообщила, что сейчас занимается эскорт-услугами для состоятельных клиентов.

Собчак рассказала, что относится к ней без осуждения. Она посчитала, что ту толкнули на этот путь отсутствие альтернатив в родной стране, где женщина с умом и талантом не может стать успешной честным путём.

Рыбка уже ответила в Instagram, она попросила Собчак не опускаться до драматизирования ситуации и не влезать в чужие дела. Тем более, что Дерипаска по отношению к своей сопровождающей не сделал ничего предосудительного.

Ранее Настя участвовала в создании компромата на Навального. Якобы, после этого тот и занялся расследованием деятельности Дерипаски. Сама Рыбка сообщила, что кайфовать с «папиками» ей очень нравится.


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