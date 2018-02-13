Принц Гарри и Меган Маркл посетили Шотландию

Вчера, 20:36

Фанаты британского принца Гарри и его невесты, актрисы Меган Маркл, собрались в шотландском Эдинбурге, куда пара прибыла с официальным визитом, чтобы поприветствовать своих кумиров. Поклонники самых знаменитых жениха и невесты королевства расчувствовались от приезда молодых людей.

Особенно людей растрогал инцидент, когда принц Гарри подошёл к маленькой девочке, размахивающей флагом страны. Юная шотландка случайно уронила государственный символ на землю, на что немедленно обратил внимание член королевской семьи. Гарри подошёл к приветствующему его ребёнку, поздоровался с ним и поднял с земли флажок, который вручил девочке. Меган также привлекла внимание поклонников, но не своим умилительным видом, а, скорее, строгостью, ведь актриса в очередной раз появилась на публике в тёмном деловом костюме, хотя ранее она не стеснялась одевать яркие наряды.

Ранее британская пресса сообщила, что Меган Маркл определилась с дизайнером свадебного платья. Соответствующую информацию таблоидам сообщил источник в окружении знаменитости.