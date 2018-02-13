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Малахов, Лорак и Меладзе погуляли на свадьбе дочери олигарха Туганова

Сегодня, 18:24

Светлана Туганова, дочь олигарха Владимира Туганова, вышла замуж. На свадьбе девушки в качестве ведущих были замечены Андрей Малахов и Аврора, а гостей развлекали Ани Лорак и Валерий Меладзе.

После официальной части свадьбы в шикарный ресторан съехались представители российской элиты. 20-летняя Светлана Туганова появилась в белоснежном платье от дизайнера, а образ дополнила воздушная фата. Помимо этого, девушка примерила бриллиантовые сережки стоимостью в четыре миллиона рублей.

Ведущими такого пышного мероприятия стали Андрей Малахов и Аврора, которые справились со своей задачей на "ура". Песнями гостей развлекали Ани Лорак и Валерий Меладзе. Не стоит быть экспертом, чтобы понять, что свадьба любимой дочери обошлась Владимиру Туганову в приличную копейку. Судя по слухам, олигарх выложил десять миллионов рублей.


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