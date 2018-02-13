VistaNews.ru


Ксения Бородина устроила перекличку фолловеров в Instagram

Сегодня, 18:15

Ни для кого не секрет, что участница скандального телешоу «Дом-2» Ксения Бородина очень часто зависает в Интернете, и не представляет свою жизнь без социальной сети Instagram. Под одним из последних публикаций Ксении, звезда устроила настоящую перекличку своих многочисленных поклонников.

 Телеактрисе очень стало интересно узнать из каких городов и стран ее подписчики и фанаты.

Ксения тоже предоставила информацию о себе: «Здравствуйте, мои дорогие. Хочу каждого из вас узнать поближе. Я Ксения Омарова, родилась и провела все свое детство в столице России. А из каких городов вы?».

Фанаты очень живо начали комментировать фотографию звезды. Нужно подчеркнуть, что поклонники Ксении живут в самых дальних уголках как Российской Федерации, так и Украины, Казахстана и даже дальнего и ближнего зарубежья.

Также Ксения Бородина поинтересовалась, что хотели бы подписчики видеть в ее аккаунте. Оказалось, что подавляющее большинство хотят смотреть видеозаписи и фотографии из жизни её милой и большой семьи.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.