Ксения Бородина устроила перекличку фолловеров в Instagram

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Ни для кого не секрет, что участница скандального телешоу «Дом-2» Ксения Бородина очень часто зависает в Интернете, и не представляет свою жизнь без социальной сети Instagram. Под одним из последних публикаций Ксении, звезда устроила настоящую перекличку своих многочисленных поклонников.

Телеактрисе очень стало интересно узнать из каких городов и стран ее подписчики и фанаты.

Ксения тоже предоставила информацию о себе: «Здравствуйте, мои дорогие. Хочу каждого из вас узнать поближе. Я Ксения Омарова, родилась и провела все свое детство в столице России. А из каких городов вы?».

Фанаты очень живо начали комментировать фотографию звезды. Нужно подчеркнуть, что поклонники Ксении живут в самых дальних уголках как Российской Федерации, так и Украины, Казахстана и даже дальнего и ближнего зарубежья.

Также Ксения Бородина поинтересовалась, что хотели бы подписчики видеть в ее аккаунте. Оказалось, что подавляющее большинство хотят смотреть видеозаписи и фотографии из жизни её милой и большой семьи.