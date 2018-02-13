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Муж Нелли Ермолаевой сделал ей неожиданный подарок перед родами

Сегодня, 17:44

Бывшая звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева поделилась с поклонниками тем, что придумал и подарил ей супруг, когда до рождения их сына оставались считанные дни.

 Об этом она рассказала в социальной сети и даже подкрепила сообщение роликом. Супруг Ермолаевой продолжает заставлять поражаться поклонников своей жены тому, настолько романтичным и любящим он может быть. «Он ненастоящий, как из сказки», - говорят о нём.

Как стало известно журналистам VistaNews, уже находясь в Майами, где Нелли родила первенца, за несколько дней до родов Кирилл сделал супруге подарок в виде романтического ужина на крыше. «Кирилл завязал мне глаза, и дальше я не знала, что меня ждёт. Крыша, скрипка, романтический ужин при свечах и только мы», - рассказывает телезвезда. Но несмотря на всё обилие тёплых чувств, которые Нелли вложила в свой пост, подписчики продолжают критиковать её жизнь. «Господи, ну всё на продажу. Нелька – понтоделка, и подросток ее такой же», - описывают пару в Сети, поскольку историю Ермолаева завершила контактами компании-организатора вечера. Сама новоиспечённая мама такую критику не комментирует.


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