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Ксения Собчак наконец показала лицо сына

Вчера, 22:45

Ксения Собчак впервые опубликовала фото своего полуторагодовалого сына Платона, где заметно лицо мальчика.

 Светская львица, телеведущая, журналистка, актриса, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак порадовала своих подписчиков в Instagram новым фото своего «главного и любимого мужчины». Так, поклонники впервые увидели личико ребенка Ксении Собчак и актера Максима Виторгана.

 Однако, помимо умиления, фото вызвало беспокойство у фанатов. Внимательные подписчики обратили внимание на то, что на всех фотографиях мальчик либо лежит, либо сидит, и нет ни одного фото, где бы Платон стоял или ходил. Некоторые предположили, что ребенок, несмотря на свой возраст, все еще не умеет ходить.

Несмотря на негатив подобного рода, милая фотография счастливой семьи набрала более 33 тысяч лайков, и около 400 комментариев.


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