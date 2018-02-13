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Ростовская «Мисс Россия - 2006» сделала для поклонников голые снимки

Сегодня, 16:37

Ростовская «Мисс Россия – 2006» показала для своих поклонников голые снимки. Это она сделала для того, чтобы проинформировать почитателей о способе приготовления блинов, которые Татьяна Котова назвала диетическими.

 Сексуальная экс-солистка группы «ВиаГра», не перестаёт размещать для своих фолловеров пикантные снимки. Не отступила она от этой традиции и при наступлении Масленицы.

На фото она изображена в достаточно пикантном бюстгальтере, испачканном мукой. В тексте, сопровождающем снимок, она проинформировала поклонников, что именно в таком одеянии готовила блинчики.

Котова сообщила, что любовь к ним появилась у неё в самого детства. Однако, теперь, чтобы приготовить это блюдо, она пользуется специальным рецептом. Пышногрудая красавица сообщила, это просто необходимо, чтобы не набирать вес.

Особого секрета в приготовлении по её рецепту нет. Бывшая «Мисс Россия» просто не добавляет в тесто яичных желтков. При непосредственной жарке блинчиков она использует минимальное количество масла или вообще обходится без него.

Но это ещё не всё. Помимо использования только яичных белков, Татьяна пользуется не обычной мукой, а гречневой, ржаной или амарантовой, чтобы понизить калорийность блинов. Молоко при этом не превышает жирность в 2,5%.


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