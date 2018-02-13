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Анджелина Джоли шокировала новостью о завершении актерской карьеры

Сегодня, 16:20

Анджелина Джоли шокировала поклонников со всего мира новостью о том, что она может завершить карьеру актрисы и посвятить свою жизнь политики. Напомним, актриса долгие годы является послом доброй воли ООН.

В зарубежном журнале New Idea появился материал, в котором журналисты рассказали, что голливудская актриса Анджелина Джоли может оставить съемки в кинофильмах и посвятить себя политической деятельности. По предварительным данным, знаменитость отправится жить в Лондон, чтобы занять должность консультанта по вопросам беженцев в правительстве Великобритании.

Окружение Джоли утверждает, что актриса все ещё тяжело переживает развод, а потому не хочет даже случайно встречаться с Брэдом Питтом. Более того, все шесть детей переедут жить в Лондон вместе со своей знаменитой матерью.


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