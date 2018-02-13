Сергей Лазарев выпустит клип на песню "Сдавайся" ко Дню всех влюбленных

Вчера, 22:30

Знаменитый певец России Сергей Лазарев пообещал фанатам своего творчества новый видеоклип на ранее выпущенную песню «Сдавайся». Сергей поделился, что анонс видеоклипа будет приурочен ко Дню Святого Валентина, который празднуется 14 февраля.

Сергей Лазарев опубликовал столь радостную новость в своем профиле в социальной сети Instagram. Так же артист поделился с подписчиками странички тизером к новому видеоклипу. Режиссером клипа стал Алан Бадоев, известный киноартист. В тизере можно увидеть, как Лазарев на воле ведет битву с нападающими на него волнами.

Призер Евровидения 2016-го года призвал всех своих поклонников и новых фанатов не пропустить новый клип и посмотреть его прямо в День всех влюбленных.

Преданные поклонники Сергея Лазарева восприняли радостную новость очень бурно. В комментариях сразу посыпались слова радости и фанаты заверили артиста, что очень ждут выхода клипа. Буквально за несколько часов после публикации анонс видеоклипа уже набрал более, чем 25 тысяч просмотров.

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