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Поклонники Виктории Бони раскритиковали её за лицо

Вчера, 23:45

В прошлом популярная модель и экс-участница скандального телешоу «Дом-2» Виктория Боня подверглась жёсткой критике со стороны своих фанатов. Женщина выложила в свой Instagram очередное фото своего лица, заявив, что молодость она сохраняет при помощи специальной гимнастики для глаз. Но поклонники решили, что на снимке Боня выглядит слишком идеальной и не похожей на себя.

 После публикации в Instagram Виктории Бони снимка её лица и истории о том, что только гимнастика для лица сохраняет молодость и красоту женщины, фанаты обрушили на неё ряд гневных комментариев. Они считают, что на снимке лицо Виктории выглядит очень гладим и идеальным, на столько, что его даже нельзя узнать.

Многие посчитали, что дело не в гимнастике, а в фотомонтаже и пластических операциях. Поклонники женщины считают, что она стала совсем другой и не настоящей.

Однако, совсем недавно те же самые фанаты Бони хвалили её за внешний вид. Речь идёт о фото, где знаменитость была запечатлена на одном из пляжей ОАЭ. 

Тогда же фанаты отмечали отличный внешний вид женщины, добавляя, что она больше не выглядит изнурённой.


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