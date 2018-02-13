Участница «Дом-2» Ольга Рапунцель простила измену Дмитрию Дмитренко

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Участница «Дом-2» Ольга Рапунцель в личном микроблоге попросила всех хейтеров успокоиться и не обсуждать её личные отношения с Дмитрием Дмитренко. По словам Рапунцель, она готова простить измену.

«Я не понимаю, как можно жить прошлым и жить вечно в обидах и негативе и быть завистливым и злым. Все болезни от обид, берегите себя, живите настоящим. Я призываю вас люди будьте добрее, нет бы порадоваться за людей, когда они Семья и ждут пополнения, умеют прощать многое друг другу и смогли сохранить семью. Вот это для меня пример и Я считаю, это настоящая любовь!», - заявила Ольга в своем Instagram.

Таким образом, девушка дала понять поклонникам, что из-за многочисленных измен Дмитрия Дмитренко, она не собирается рушить семью. Рапунцель сообщила, что очень счастлива и сейчас занимается тем, что выбирает себе роддом.