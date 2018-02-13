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Жена Александра Серова обвиняет мужа в нелюбви

Сегодня, 16:19

Елена Серова выразила опасения насчет ложной любви к ней Александра Серова в эфире программы «Судьба человека». Ведущий Борис Корчевников пытался понять, почему разрушился 18-летний брак звездной семьи.

 На днях Елена, мать их общей дочери Мишель, выступила в передаче "Судьба человека" с рассказом о том, почему она ушла от супруга. По ее словам, Серов избивал свою жену. Даже один раз он, якобы, оплатил пластическую операцию Елены, чтобы та могла вправить себе сломанный нос.

Но в эфире 60-летний Серов опроверг это тем, что он не мог такого сделать, потому что боялся реакции Мишель. Более того, он боится за свою жену, чтобы та не стала алкоголичкой.

В «Судьбе человека» раскрылась еще одна тайна: у них с Еленой была еще одна дочь, которая не прожила и недели после рождения. Артист утверждает, что это был вообще не его ребенок.

Напомним, что у Серова есть внебрачная дочь Алиса, которая сейчас живет в Америке.


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