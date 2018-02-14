Ольга Бузова во время концерта выругалась матом со сцены

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Популярная российская певица во время концерта выругалась матом прямо со сцены в микрофон. Таким образом девушка хотела передать эмоции, которые она чувствовала в тот момент. Однако её поклонники в очередной раз усомнились в адекватности певицы.

Поклонники известной певицы и звезды «Дома-2» уже давно не могут назвать её поведение нормальным. В интернете уже активно обсуждается новая выходка Бузовой на очередном её концерте.

Кроме облизывания микрофона, которое уже для аудитории стало привычным, существует и новая «фишка». Во время одного из выступлений Ольга Бузова решила выругаться матом. По словам самой певицы, таким образом она хотела выразить эмоции, которые она испытывала в тот момент.

В социальных сетях поклонники звезды шоу «Дом-2» предполагают, что молодая артистка всё-таки частенько употребляет наркотические вещества и алкоголь, а затем появляется на сцене. По мнению пользователей Сети, только так можно объяснить странное и пугающее поведение Бузовой.

Примечательно, что Ольга позволяет себе подобные выходки даже, несмотря на то, что в основном её фанатами являются девочки-подростки.