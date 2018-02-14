VistaNews.ru


Ольга Бузова во время концерта выругалась матом со сцены

Сегодня, 00:45

Популярная российская певица во время концерта выругалась матом прямо со сцены в микрофон. Таким образом девушка хотела передать эмоции, которые она чувствовала в тот момент. Однако её поклонники в очередной раз усомнились в адекватности певицы.

 Поклонники известной певицы и звезды «Дома-2» уже давно не могут назвать её поведение нормальным. В интернете уже активно обсуждается новая выходка Бузовой на очередном её концерте.

Кроме облизывания микрофона, которое уже для аудитории стало привычным, существует и новая «фишка». Во время одного из выступлений Ольга Бузова решила выругаться матом. По словам самой певицы, таким образом она хотела выразить эмоции, которые она испытывала в тот момент.

В социальных сетях поклонники звезды шоу «Дом-2» предполагают, что молодая артистка всё-таки частенько употребляет наркотические вещества и алкоголь, а затем появляется на сцене. По мнению пользователей Сети, только так можно объяснить странное и пугающее поведение Бузовой.

Примечательно, что Ольга позволяет себе подобные выходки даже, несмотря на то, что в основном её фанатами являются девочки-подростки.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.