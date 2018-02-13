VistaNews.ru


Петросян удивил поклонников шляпой с кошачьими ушами

Сегодня, 16:31

Фотографию в юморной шляпе с ушками как у кошки Евгений Петросян выложил на своем профиле в социальной сети Instagram. Неожиданная фотография изумила преданных фанатов известного Петросяна.

Некоторые пользователи Instagram подумали, что это не ушки, а рога и некоторые фанаты даже сочли их милыми и прикольными. Петросян ответил на такой комментарий, что это все же уши, а не рога.

Как рассказал поклонникам артист, эта шляпа - творение Карла Лагерфельда и такую необычную коллекцию дизайнер посвятил своей обожаемой кошке Шупетт.

Ранее Евгений Петросян показал поклонникам фотографию, на которой артист надел на себя пальто-тренч из коллекции известного модельера Гоши Рубчинского. Народный артист опубликовал в соцсети Instagram видеозапись с примерки пальто. Такой образ тоже удивил подписчиков артиста из-за необычного дизайна пальто.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.