Петросян удивил поклонников шляпой с кошачьими ушами

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Фотографию в юморной шляпе с ушками как у кошки Евгений Петросян выложил на своем профиле в социальной сети Instagram. Неожиданная фотография изумила преданных фанатов известного Петросяна.

Некоторые пользователи Instagram подумали, что это не ушки, а рога и некоторые фанаты даже сочли их милыми и прикольными. Петросян ответил на такой комментарий, что это все же уши, а не рога.

Как рассказал поклонникам артист, эта шляпа - творение Карла Лагерфельда и такую необычную коллекцию дизайнер посвятил своей обожаемой кошке Шупетт.

Ранее Евгений Петросян показал поклонникам фотографию, на которой артист надел на себя пальто-тренч из коллекции известного модельера Гоши Рубчинского. Народный артист опубликовал в соцсети Instagram видеозапись с примерки пальто. Такой образ тоже удивил подписчиков артиста из-за необычного дизайна пальто.