Ненавистники Волочковой не жалеют миллионов на её травлю в сети

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Травля Анастасии Волочковой в сети обходится её ненавистникам в миллионы рублей. Об этом прессе сообщила помощница балерины, которая сослалась на результаты исследования IT-специалистами негативных отзывов в аккаунтах знаменитости.

По словам представительницы Волочковой, эксперты вычислили личности тех, кто стоит за постоянными и систематическими оскорблениями звезды. Им удалось также установить, что участники атаки на балерину получают за это крупные суммы денег. Всего же организаторы травли щедро спонсируют кампанию по дискредитации знаменитости и не жалеют на это «миллионов». Якобы люди, работающие по найму, постоянно оставляют одни и те же негативные комментарии под публикациями звезды в различных социальных сетях под разными аккаунтами.

В последнее время Анастасия Волочкова получает одну за другой порции критики со стороны своих поклонников. То её обвиняют в излишней откровенности после публикации фото с «торчащими сосками», то упрекают в чрезмерном увлечении алкоголем.