Модель из Ельца поборется за Егора Крида

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Модель и актриса из Ельца Ольга Ломакина прошла отбор в кастинге для съемок в шестом сезоне телевизионного шоу «Холостяк». В этом году красивые девушки будут бороться за звание невесты известного певца Егора Крида.

Ломакина даже прошла этап знакомства с Кридом: в прошлом они снялись вдвоем в рекламе смартфонов.

О новой участнице шоу стало известно благодаря информации, которую выложили в интернет организаторы шоу. Сейчас Ольге 23 года, она переехала с родного Ельца в Москву. С 2012 года она стала сниматься в рекламных роликах, а в 2015-году ее уже можно было увидеть в сериале «Кухня-5», в фильме «После многих бед» и даже в телевизионном многосерийном проекте «Вижу-знаю».

По словам организаторов «Холостяка», несмотря на внешние данные и успешную карьеру, девушка сейчас полностью свободна в плане отношений. Она надеется, что все изменится в лучшую сторону после участия в этом проекте.