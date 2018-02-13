Орландо Блум и Кэтти Перри вновь вместе

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Звёздная пара в лице голливудского актёра Орландо Блума и певицы Кэтти Перри опять вместе. Соответствующие сведения публикует американская пресса со ссылкой на осведомлённые источники в окружении знаменитостей.

Собеседник масс-медиа отмечает, что после года расставания Блум и Перри решили возобновить отношения. На протяжении последних 12 месяцев они не переставали общаться и постоянно обменивались сообщениями. К тому же певица не раз говорила, что в ближайшем будущем хочет завести семью и родить ребёнка. Наилучшим кандидатом на роль супруга, как оказалось, всё это время Кэтти продолжала видеть Орландо. По словам источника, на этот раз звезда эстрады не намерена отпускать своего возлюбленного и имеет серьёзные планы на его счёт, чему, впрочем, Блум никак не противится.

Ранее СМИ сообщили о воссоединении бизнесмена Илона Маска и актрисы Эмбер Херд. Пара недавно появилась вместе на публичном мероприятии.