Секс-наставник Насти Рыбки прокомментировала историю с Дерипаской

Вчера, 23:50

Секс-тренер Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) Алекс Лесли, он же Александр Кириллов, объяснил действия своей подопечной касательно ее общения с олигархом Олегом Дерипаской. По его словам, девушке так нравится жить.

Прежде Дерипаска подал иск в суд на Рыбку и Лесли после того, как те обнародовали в Интернете данные, которые касались личной жизни предпринимателя. Позже эту информацию использовал в своем расследовании оппозиционер и борец с коррупцией Алексей Навальный. В нем сообщалось, что вице-премьер Сергей Приходько находился на яхте Дерипаски. Доказательством приводились кадры из аккаунта Насти Рыбки, которая тоже присутствовала на яхте

По словам Алекса Лесли, действия его подопечной были ранее продуманы командой креативных специалистов «ради хайпа». Кириллов дал указание своей команде снимать все происходящее в жизни. Соблазнить обычной девушкой олигарха «это прикольно», по мнению секс-тренера, поэтому им было решено, что обнародования связи Насти Рыбки с Дерипаской привлечет интерес общественности к этому событию.