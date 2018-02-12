Друг Гурченко показал видео с актрисой перед смертью

Вчера, 23:17

Аслан Ахмадов, фотограф и близкий друг Людмилы Гурченко, показал миру последние фото и видео известной артистки. На видеозаписи Гурченко сказала, что еще не хочет умирать.

На последний выпуск телепередачи «Пусть говорят» пришел известный художественный фотограф Аслан Ахмадов, который обнародовал предсмертные фото Людмилы Гурченко, а также видеозаписи. Он обнаружил драгоценные материалы только недавно: на флешке в бардачке машины, которую собирался продать.

Видеофиксатор заснял Людмилу Гурченко, когда она размышляла о смерти. По ее словам, она хотела пышные похороны, с множеством цветом и специально пошитом для нее платье и подобранными бусами. На видео она говорила Аслану, чтобы тот надел на нее это платье и обязательно загримировал. Гурченко не хотела долгих похорон, чтобы лицо еще выглядело свежим и красивым.

Также стало известно, что легендарная актриса ненавидела «Карнавальную ночь», роль в которой сделала ее знаменитой на всю страну. Даже песня «5 минут», которую она исполняла с 1956 года, доводила Гурченко до истерического состояния.

В финале своего рассказа о жизни подруги, Ахмадов рассказал про ее личную жизнь, а именно про ее отношения с шестым мужем Сергеем Сениным. Аслан говорит, что она очень сильно любила Сергея. А от себя он сказал, что благодарен Людмиле за то, что открыла для него прекрасный мир музыки.