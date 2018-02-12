Дочь покойного Джонни Холлидея оспорит завещание отца в суде

Вчера, 22:57

Родная дочь певца Джонни Холлидея отправится в суд решать проблемы со своим наследством. Отец Лори Смет скончался от онкологии в прошлом году и оставил свое завещание, но дочь будет оспаривать его, так как не согласна.

Родная дочь покойного певца Джонни Холлидея Лори Смет считает незаконным завещание, которое еще при жизни было составлено ее отцом. Она в настоящее время подала соответствующий иск в суд и намерена оспорить каждый пункт последней воли своего отца. Дело в том, что кроме Лори, семейная пара удочерила еще нескольких девочек, которые выросли вместе.

В завещании Джонни Холлидей указал, что все имущество, а также права на авторские произведения, после его смерти перейдут в собственность его супруги, а если и она умрет, то к законным наследникам. Далее артист перечислил всех дочек, которые были приемными, но имени Лори Смет нет ни в одном из пунктов. Теперь же женщина будет доказывать официально свое отношение к наследству покойного родителя в суде вместе с адвокатами.