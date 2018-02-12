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Дана Борисова опровергла слухи о наркотических срывах

Вчера, 20:40

Телеведущую Дану Борисову крайне возмутил тот факт, что средства массовой информации распространяют слухи об ее очередных наркотических срывах. Сама телеведущая заявляет, что уже десять месяцев ведет здоровый образ жизни и отказывает себе в употреблении алкоголя, даже по праздникам.

В прошлом году у телеведущей были проблемы с дыхательными путями и нервными срывами, причиной которых является борьба со своим супругом за дочку Полину. Из-за этого ей пришлось лечь в больницу, однако для того, чтобы избежать слухов, она решила преставиться чужим именем.

К ее разочарованию медицинский персонал разоблачил известную телеведущую и информация о том, что она легла в больницу, просочилась в СМИ, что привело к большому количеству нежелательных сплетен и слухов. Эти события очень расстроили Дану Борисову, так как, по ее словам, она пропагандирует здоровый образ жизни и рекламирует услуги, предоставляемые Тайским реабилитационным центром.


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