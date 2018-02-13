На НТВ возвращается "Брейн Ринг"

Сегодня, 05:45

На телеканал НТВ вернут показ знаменитого проекта "Брейн Ринг" во главе с Андреем Козловым. В ближайшее будущее зрители почувствуют старый вкус давно полюбившейся программы. Ведущим мозговых боёв станет легендарный знаток, режиссёр и продюсер в одном лице.

Как давно известно, в эфире российских каналов программа не появлялась с декабря 2013 года. В общей сложности история "Брейн ринга" началась больше двадцати лет назад. Кроме России эфирные варианты интеллектуальной игры вышли и в некоторых странах СНГ. Правила интеллектуальных соревнований не перетерпели изменения. Так, в пределах ринга будут стыковаться две команды по шесть человек в каждой. Они расположатся за красным и зелёным столами и будут бороться в быстроте ответов. Выиграет бой команда, набравшая первая пять очков. Сам Козлов выражает положительные эмоции и говорит, что ему приятно осознать будущее включение в эфир канала НТВ.