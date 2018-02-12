Кардашьян сфотографировалась с модными мусорными баками в одних колготках

Вчера, 20:10

Всемирноизвестная Ким Кардашьян выложила в соцсети Instagram фотографию, на которой звезда реалити шоу «Семейство Кардашьян» позирует на фоне мусорных баков с логотипами Louis Vuitton. Ким одета в коричневые колготки и шубу.

Такая необычная фотография собрала более 2,6 миллионов отметок «Мне нравится» и вызвала восторженные возгласы со стороны поклонников.

Однако не всем такая необычная публикация пришлась по душе. Толпы критиков сразу же налетели на девушку, утверждая, что детям телезвезды придется заплатить за ужасный вкус матери или что Ким нашла себе бойфренда (имя ввиду мусорный контейнер, который Кардашьян держит рукой).

Ранее российская телезвезда и ведущая скандального шоу "Дом-2" Ольга Бузова выложила в соцсети Instagram снимок в платье от популярного модельного дизайнера Беллы Потемкиной и повлекла поток критики со стороны пользователей. Звезда появилась в черном бархатном элегантном платье с сексуальным V-образным вырезом и высоким разрезом на бедре, отделанным серебром. Пользователи пришли к выводу, что в этом платье Бузова выглядит толстой.