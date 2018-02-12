Стефания Маликова похвасталась новым нарядом к 18-летию

Вчера, 20:05

Стефания Маликова похвасталась новым нарядом, который она приобрела к завтрашнему празднованию своего 18-летия.

Стефания Маликова, дочь известного композитора и певца Дмитрия Маликова, в своем Instagram порадовала подписчиков фотографией в очередном новом, дорогом образе. На фото она предстала в элегантном черном платье от модного бренда ELIE SAAB и в босоножках в тон к нему от дизайнера Gianvito Rossi. Данный образ девушка приобрела для празднования своего совершеннолетия, который наступит уже завтра.

Подписчики Стефании были в восторге, фото за пару часов набрало кучу лайков и комментариев. Поклонники выразили девушке кучу комплиментов, отметили невероятную красоту и привлекательность юной модели, а также поздравляли с наступающим праздником. Однако некоторые из них в очередной раз обвинили Стефанию в излишней расточительности, утверждая, что можно было бы купить наряд и дешевле.