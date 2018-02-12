Поклонники шокированы вторым подбородком Виктории Романец

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Экс-участница популярного шоу «Дом-2» Виктория Романец удивила поклонников располневшим лицом. Многие фанаты были в шоке, когда заметили у девушки второй подбородок.

Активное обсуждение вызвал один из последних снимков Виктории, опубликованный у неё в Instagram-блоге. Там девушка позирует в ресторане. Фолловеры сразу же обратили внимание на то, что внешность знаменитости серьёзно переменилась за последнее время. Некоторые поклонники и вовсе отметили, что 28-летняя звезда на снимке выглядит на 40 лет. Особенно шокирующим данный факт стал на фоне обвинений Романец в использовании ретуши на фото.

Ранее мы писали, что украинская певица Ани Лорак шокировала фанатов постаревшим лицом. Звезда эстрады показалась на одном из фото, где нетрудно было заметить уставший вид знаменитости. Многие предположили, что виной тому просто большие нагрузки артистки, которая, как известно, сейчас находится в гастрольном туре.