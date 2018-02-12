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Ольгу Бузову назвали толстой из-за неудачного фасона бархатного платья

Сегодня, 17:28

Всем известная российская певица и ведущая скандального телешоу «Дом-2» Ольга Бузова разместила на своем профиле в Instagram новую фотографию в платье от Беллы Потемкиной. Платье не очень оценили подписчики телезвезды, назвав ее толстой.

Девушка изображена на фотографии в сексуальном черном платье с большим V-образным вырезом и разрезом на бедре, чем вызвала большую критику со стороны фанатов звезды.

Фанаты посчитали, что Ольга Бузова в таком платье выглядит так, как будто набрала пару килограмм. В комментариях Бузовой можно увидеть такую критику, как «Платье симпатичное, но очень Вас полнит», «такое платье скрывает грудь. Такое чувство, что ее и вовсе нет». Некоторые пользователи заявили, что девушка похожа на Лолиту Милявскую.

К слову, фото телезвезды получило более 260 тысяч отметок «мне нравится».

Ранее Филипп Киркоров опубликовал фотографию совместно с Филиппом Плейном после дефиле на модельном показе. Фанатов очень рассмешил вид Киркорова в пуховике Philipp Plein.


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